В Кемерове жители запланированного к сносу частного сектора вышли на сход

В Кемерове жители частного сектора, о сносе которое объявили городские власти, вышли на сход. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На прошлой неделе мэр Кемерова рассказал, что территория от улицы Гагарина до ФПК и от улицы Терешковой до улицы Соборной планируется к застройке. Сейчас там располагается чуть более 3 тысяч неблагоустроенных домов, в которых живут 5 тысяч человек. Эту территорию планируется полностью преобразить. Для этого будут изыматься земельные участки и дома, а жителям предоставят возмещение – соответствующие постановления были опубликованы на сайте мэрии.

Недовольные сносом жители частного сектора вышли на собрание. На видео они говорят о том, что их дома могут оценить очень дешево, их «изымут за копейки», которых не хватит на приобретение нового жилья. При этом, часть владельцев домов, попадающих под снос, вообще оказалась не в курсе происходящего – никакие постановления в письменном виде им не пришли, рассказали жильцы.

Мэрия Кемерова пока никак не комментировала произошедшее.