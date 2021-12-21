Кемеровчанам показали новые маршруты автобусов, которые пустят вместо «пазиков»

Фото: администрация Кемерова

В ходе модернизации транспорта в Кемерове в реестр перевозок города были внесены 25 переименованных маршрутов. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: администрация Кемерова

Вместо маршруток-«пазиков» на этих маршрутах будут работать вместительные современные автобусы. На 21 маршруте схемы движения останутся прежними, а на четырех – это автобусы №№ 40, 47, 50, 111 – будут изменены.

Фото: администрация Кемерова

Администрация показала пути следования новых рейсов. Так, например, маршрутное таки №1 станет автобусом № 111. Судя по схеме, автобус будет делать небольшое заезд на проспект Комсомольский, в остальном его маршрут останется прежним. Автобус № 40 в отличие от маршрутки будет ходить не по Кузнецкому, а по Кузбасскому мосту.

Фото: администрация Кемерова

Запуск маршрутов запланирован в 2022 году после того, как по результатам электронного аукциона будут определены транспортные предприятия, которые будут обслуживать эти маршруты.