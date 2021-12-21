По факту ЧП на шахте им. А.Д. Рубана в Кузбассе возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего самонагревания борта на шахте им. А.Д. Рубана в Ленинске-Кузнецокм. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Дело заведено в отношении инженера по метрологии «Государственного регионального центра, стандиртизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области - Кузбассе». Он подозревается в неправомерной выдачи официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, инженер выдал свидетельство о проверке газоаналитической шахтной системы и датчиков, измеряющих уровень опасных газов. При этом на самом деле он горные выработки не посещал, проверку не делал.

- Подозреваемый неправомерно выдал официальный документ, удостоверяющий соответствие указанных работ или услуг требованиями безопасности, в результате чего не были обеспечены контроль состава рудничной атмосферы, определение газообильности, аэрогазовый контроль, а соответственно аэрологическая безопасность в шахте, что создавало угрозу жизни и здоровью работников шахты и любых иных лиц, посещающих ее, - сообщили в СК РФ.

Напомним, что 19 декабря на шахте был обнаружен очаг самонагревания. Под землей в этот момент находились 128 рабочих. Все они были выведены на поверхность. Никто не пострадал.