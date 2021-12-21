Архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе выявлен 351 новый случай коронавируса, 268 пациентов были выписаны. Об этом сообщили в региональном оперштабе утром 21 декабря.

Больше всего заболевших за сутки зарегистрировано в Новокузнецке (73), Кемерове (66) и Междуреченске (31). В других территориях новые случае распределились следующим образом: Юрга – 28, Белово – 23, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск – по 21, Промышленновский МО – 12, Гурьевский МО, Кемеровский МО – по 9, Анжеро-Судженск, Топкинский МО – по 8, Березовский, Ленинск-Кузнецкий МО – по 7, Осинники, Новокузнецкий МР, Мыски – по 4, Полысаево, Мариинский МО, Тисульский МО, Тяжинский МО – по 2, Калтан, Киселевск, Тайга, Ижморский МО, Чебулинский МО, Юргинский МО, Яйский МО, Яшкинский МО – по 1.

За сутки скончались один мужчина и три женщины их Новокузнецка, Кемерова и Прокопьевска. Все погибшие были пожилыми людьми старше 70 лет.