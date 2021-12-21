По новому участку бульвара Строителей в Кемерове с 27 декабря запустят автобус

Архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 27 декабря по новому участку бульвара Строителей в Кемерове будет ходить автобус № 104. Об этом сообщили в городской администрации.

Автобус, следующий от вокзала до поселка Металлплощадка, изменит маршрут и будет ходить через бульвар Строителей. Это позволит улучшить транспортную доступность новых микрорайонов № 72 и № 74 Ленинского района, а также Металлплощадки.

От вокзала автобус будет следовать по проспекту Ленина до бульвара Строителей, затем поедет по «нижнему бульвару» через остановки «магазин Богатырь», «ТУЛР», «магазин №11», «КемТИПП», «Центр спорта «Кузбасс», «сквер Агропарк», «Английский двор», «с/з Суховский», «поворот на Металлплощадку», «Техникум» до Металлплощадки.

Сейчас автобус следуют до Металлплощадки не по бульвару Строителей, а по улице Волгоградской.