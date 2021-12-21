В Шерегеше появился 25-метровый логотип «Ведьмака» компании Netflix

Фото: netflixru/ Instagram

В Шерегеше создали 25-метровый снежный логотип из сериала «Ведьмак» стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщили в пресс-службе Минтуризма Кузбасса.

Снежный барельеф - точная копия медальона, который носит главный герой сериала, охотник за чудовищами и нечистью Геральт из Ривии.

Масштабная композиция появилась на одном из склонов сектора Е, поэтому ее можно увидеть прямо из кабинок подъемника.

В компании Netflix пояснили, что создали логотип для того, чтобы погрузить всех поклонников «Ведьмака» в фэнтези-атмосферу. При этом заснеженные деревья, холмы и потрясающие виды Шерегеша смотрятся как декорация к сериалу.