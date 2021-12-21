В московском метро начал курсировать поезд с вагоном, который посвящен Кузбассу

В московском метро по Сокольнической линии запустили тематический поезд «Путешествие по России» - один из вагонов посвящен Кузбассу. Об этом сообщили в Министерстве туризма Кузбасса.

Всего в поезде 10 вагонов, в каждом из них рассказано о самых интересных местах России. В Кемеровской области пассажирам предлагают посмотреть долину динозавров в Шестаково, посетить Томскую Писаницу, музей Достоевского, покататься на горных лыжах в Шерегеше. В поезде есть QR-коды, при переходе по которым можно узнать подробнее о регионе.

- Идея проекта - показать и вдохновить пассажиров московского метро на путешествия по России, рассказать, насколько необычна и контрастна наша страна, - рассказали в Федеральном агентстве по туризму.

Поезд будет курсировать до мая 2022 года. Предполагается, что за это время москвичи и гости столицы смогут изучить направления для путешествий и определиться, где провести следующий отпуск.