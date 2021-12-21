В результате ДТП с автобусом на въезде в кузбасский город образовалась пробка

На трассе рядом с городом Ленинск-Кузнецкий произошло ДТП с участием автобуса и «КамАЗа», в результате чего образовалась большая пробка. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.
- Ленинск-Кузнецкий, на въезде в город со стороны Новосибирска, - написал автор фото.
Фото: кадр Инцидент Кузбасс / ВКонтакте
По его словам, после столкновения «КамАЗ» съехал в кювет, а автобус развернуло, и он перегородил часть дороги. Из-за этого образовался транспортный затор.
В обстоятельствах дорожного происшествия предстоит разобраться сотрудникам полиции.