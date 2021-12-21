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Происшествия21 декабря 2021 7:36

В результате ДТП с автобусом на въезде в кузбасский город образовалась пробка

Анастасия СЕРГЕЕВА
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На трассе рядом с городом Ленинск-Кузнецкий произошло ДТП с участием автобуса и «КамАЗа», в результате чего образовалась большая пробка. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

- Ленинск-Кузнецкий, на въезде в город со стороны Новосибирска, - написал автор фото.

Фото: кадр Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Фото: кадр Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

По его словам, после столкновения «КамАЗ» съехал в кювет, а автобус развернуло, и он перегородил часть дороги. Из-за этого образовался транспортный затор.

В обстоятельствах дорожного происшествия предстоит разобраться сотрудникам полиции.