Кемеровские хирурги спасли ребенка, проглотившего цепь из магнитов

Детские хирурги КОДКБ имени Ю.А.Атаманова спасли ребенка, проглотившего магнитные шарики. О случае рассказали в пресс-службе медучреждения.

По словам хирурга Евгении Полуконовой, несколько дней назад в больницу поступил малыш, который во время игры проглотил цепочку из магнитных шариков.

- Сила магнитных шариков такова, что они, слипаясь между стеночками кишечной трубки, стенки желудка, приводят к перфорации, возникновению отверстий между этим органами, вызывая очень грозные осложнения, вплоть до перитонита, - рассказала медик.

Медики призвали родителей внимательнее следить за детьми и не давать им предметы, которые могут нанести вред здоровью.