Доверчивая кемеровчанка перевела мошеннице около 2,6 млн рублей

Архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове 60-летняя жительница, поверив в легенду о «безопасных счетах» потеряла около 2,6 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщине позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка и сообщила, что не ее имя преступники взяли несколько кредитов. Собеседница посоветовала кемеровчанке самой как можно быстрее оформить заем и перевести все деньги на некие «безопасные» счета. Горожанка поверила звонившей, получила кредитные деньги и перечислила их незнакомке. Вскоре женщина захотела узнать, когда средства вернутся на ее счет, однако номер телефона «специалиста банка» оказался недоступен. Кемеровчанка обратилась в полицию.

Сейчас полицейские разыскивают аферистку. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».