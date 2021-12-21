Хоккеист из Кузбасса забил исторический гол

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов превзошел рекорд по очкам, которые были набраны в первых 30 играх сезона.

Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» встречалась в Далласе с местной командой и проиграла хозяевам площадки со счетом 4:7. Кирилл Капризов забросил шайбу, отдал две голевые передачи и был признан третьей звездой матча.

Теперь на счету воспитанника новокузнецкой хоккейной школы 12 заброшенных шайб и 23 голевых передачи в 30 матчах нынешнего сезона. Также Кирилл установил личный рекорд по времени, проведенному на льду. Наш нападающий сыграл 24 минуты и 47 секунд этого матча.

Попутно Кирилл в ходе игры повторил, а затем и побил рекорд «Миннесоты», установленный Марианом Габориком в сезоне-2007/2008 годов. Словацкий игрок тогда набрал 34 очка в 30 первых играх сезона, забросив 18 шайб и сделав 16 голевых передач. А Капризов в первых 30 играх набрал 35 очков.