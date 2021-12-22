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Общество22 декабря 2021 0:40

В Кемерове объявили режим «черного неба»

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Архив "КП"

Архив "КП"

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кемерове на сутки объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Соответствующе предупреждение опубликовано на сайте Минприроды Кузбасса.

В сообщении сказано, что в связи с прогнозами и синоптической ситуацией в городе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим предприятиям рекомендовано сократить выборы вредных веществ.

Режим «черного неба» объявлен с 18:00 вторника, 21 декабря, до 18:00 22 декабря