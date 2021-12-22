Бывший замначальника кузбасской полиции получил 9 лет колонии за взятку

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал 44-летнего заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Следствием и судом установлено, что мужчина знал, что у предпринимателя из Белова сотрудники полиции проводят обыски и решил воспользоваться этой информацией. Через посредников полицейский предложил бизнесмену за вознаграждение в 500 тысяч рублей прекратить оперативно-розыскные мероприятия. Когда деньги были переданы, бывший заместитель начальника потребовал еще 300 тысяч рублей. Об инциденте стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области.

В ходе расследования был проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе, лингвистическая, фоноскопическая и почерковедческая. Их результаты подтвердили коррупционный способ получения денег. Сам обвиняемый сначала со следствием не сотрудничал, но на окончании предварительного следствия признал вину. В отношении посредников также было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил мужчине 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права занимать определенные должности, а также специального звания.