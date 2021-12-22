В Кузбассе будут судить 18-летнюю девушку, которая угнала автомобиль такси

В Анжеро-Судженске будут судить 18-летнюю девушку, которая угнала автомобиль такси. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ночью очевидцы сообщили в дежурную часть, что автомобиль Renault LOGAN попал ДТП. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили иномарку в кювете, а рядом с ней девушку, которая призналась в угоне. Выяснилось, что горожанка устроила дома вечеринку, а после застолья пошла провожать одну из подруг до такси. Девушка увидела, что водитель вышел из машины, села сама за руль, но не справилась с управлением.

Горожанке предъявлено обвинение в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Сейчас дело передано в суд.