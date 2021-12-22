«Обнаружили 34 пули»: кузбасские волонтеры просят помочь спасти изувеченную собаку

Фото: Приют "Шанс на жизнь"

В Таштагольском районе живодер сначала отравил, а потом расстрелял собаку. Об этом рассказали волонтеры приюта «Шанс на жизнь», у которых сейчас находится пострадавшее животное.

По их словам, инцидент сучился в деревне рядом с Таштаголом. Одна из местных бродячих собак, которую подкармливали все жители, родила двух щенков. Однако спустя два месяца один из ее малышей умер от отравления. Сама собака тоже заболела, но выжила. Спустя месяц ее нашли на дороге окровавленной.

Фото: Приют "Шанс на жизнь"

- Люди четыре дня они ухаживали, отогревали, откармливали беднягу, но улучшений не было... В срочном порядке малышку повезли в клинику, находящуюся в Новокузнецке. Сделали рентген. Это был шок! В маленькой собаке обнаружили 34 пули! - написали волонтеры.

По их словам, основная часть резиновых пуль пришлась в голову и грудную клетку, несколько ранений представляют опасность для жизни. У собаки кровопотеря и сильное воспаление. Кроме того, животное истощено. Собака нуждается в лечении. Волонтеры попросили помощи с покупкой медицинских препаратов для пострадавшей. Связаться с приютом можно через соцсети.