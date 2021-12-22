В Кузбассе за сутки 349 человек заболели коронавирусом, 6 пациентов скончались

Архив "КП" Фото: Ксения Высотина

В Кузбассе за сутки 349 человек заболели коронавирусом, 267 пациентов выздоровели, шестеро скончались. Об этом сообщил региональный оперштаб утром 22 декабря.

Антилидерами по числу новых заболевших стали Новокузнецк (75), Кемерово (70) и Юрга (30). В других территориях случаи коронавируса распределились следующим образом: Междуреченск - 25, Прокопьевск - 21, Ленинск-Кузнецкий - 20, Анжеро-Судженск - 15, Белово - 14, Промышленновский МО - 7, Мыски, Полысаево, Гурьевский МО, Новокузнецкий МР, Топкинский МО, Юргинский МО - по 5, Березовский, Калтан, Осинники - по 4, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий МО, Тяжинский МО, Яйский МО, Яшкинский МО - по 3, Беловский МО, Ижморский МО, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Прокопьевский МО, Тисульский МО - по 2, Краснобродский, Мариинский МО, Тайга - по 1.

За сутки скончались пять женщин из Кемерова, Новокузнецка и Яшкинского района, а также мужчина из Новокузнецка. У всех у них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.