Фото: телеграм-канал Цивилев. Live

В Кемерове началось заселение нового жилого комплекса «Кузнецкий»: в строй введено пять 16-этажных жилых домов. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По его словам, сегодня в квартиры заедут жильцы двух домов, перед Новым годом - еще одного. Еще две высотки примут новоселов сразу после январских праздников.

- Всего в новые квартиры переедут 1400 кузбасских семей, причем половина из них - льготники, отметил губернатор.

Комплекс, состоящий из 15 многоквартирных домов, будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Один детский сад здесь уже строится, запланировано строительство второго и школы на 1050 мест.

Кроме того, в микрорайоне будет построены две дороги, одна из которых станет продолжением улицы Пролетарской.