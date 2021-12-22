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Общество22 декабря 2021 5:46

Россельхознадзор проверит кузбасские елки на жуков-усачей

По области установлены карантинные фитосанитарные зоны
Анастасия СЕМЫКИНА
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Жуки-усачи могут навредить хвойным деревьям.

Жуки-усачи могут навредить хвойным деревьям.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Россельхознадзора по Кузбассу проверит елочные базары на наличие карантинных жуков.

Дело в том, что в Кемеровской области выявили очаги карантинных жуков рода Monochamus, или иначе черных усачей. Это такие жуки, которые для человека не опасны, но вот деревьям навредить могут, в частности хвойным.

И в связи с этим установили карантинные фитосанитарные зоны в Гурьевском, Тяжинском, Тисульском, Ижморском, Чебулинском, Мариинском районах и в Кузедеевском лесничестве Новокузнецкого района. Чтобы вывезти елочку из этих зон, нужен специальный карантинный сертификат. А уточнить порядок вывоза или узнать информацию о получении сертификата можно в отделе фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора. Более подробная информация об ограниченных зонах есть на официальном сайте Управления в разделе «полезная информация».

Дополнительно сотрудники Россельхознадзора проведут выездные обследования елочных базаров на наличие нарушений.

Так выглядит черный усач.

Так выглядит черный усач.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН