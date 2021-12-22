В Минздраве Кузбасса рассказали, как будет проводиться вакцинация подростков от коронавируса

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Вакцинация подростков от коронавируса будет проводиться с письменного согласия взрослых. Об этом заявили представители Минздрава Кузбасса на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом.

- Вакцинация будет добровольной, по письменному заявлению родителей или законных представителей, - рассказала главный областной специалист по инфекционным болезням у детей Татьяна Бондаренко.

По словам медика, в целом дети болеют не часто, но в последнюю волну в разы возросло число несовершеннолетних, подлежащих госпитализации. Кроме того, в последние две недели увеличилось количество болеющих подростков. Причем, они переносят инфекцию в серьезной форме: с пневмониями и дыхательной недостаточностью.

- Мы вакцинируем подростков для того, чтобы в том числе, создать коллективный иммунитет, чтобы предотвратить распространение этой инфекции. Даже если будут приходить новые штаммы, пока опыт вакцинальной кампании, накопленный опыт борьбы с этим вирусом показывает, что вакцинированные люди болеют легче, - сообщила врач.