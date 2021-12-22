Мэр кузбасского города предупредил об опасности со стороны собак

Собаки могут испугаться шумов, незнакомых людей и непредсказуемо отреагировать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В своих соцсетях мэр Междуреченска Владимир Чернов рассказал о том, что заметил множество бесхозных собак, гуляющих по частному сектору, а также собак не на привязи.

В период новогодних празднований это может стать причиной несчастных случаев. Четвероногие охранники, которые живут во дворах без привязи, тоже могут быть опасны, как и бродячие. Нельзя предугадать, как среагирует животное на компанию людей - особенно незнакомых, шумных детей и хлопушки. Причем опасно это не только для нас: собаки (собственно, как и кошки) могут испугаться и убежать далеко за пределы дома.

Мэр попросил жителей следить за своими питомцами и сделать так, чтобы они не покидали пределы подворья без привязи. Веселье весельем, но и о безопасности забывать не стоит.

- Это требование закона, который написан кровью многочисленных пострадавших. И отговорка «это не моя собака, я просто ее кормлю», только отговорка. Мы в ответе за тех, кого приручили. В том числе, отвечаем за все действия прирученного, - предупредил Владимир Чернов жителей.