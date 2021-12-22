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Происшествия22 декабря 2021 7:42

Две иномарки столкнулись на кузбасской трассе

Анастасия СЕРГЕЕВА
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На трассе Кемерово - Ленинск-Кузнецкий столкнулись два автомобиля Volkswagen Polo, один человек травмирован. О происшествии рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Фото: «Агентство по защите населения и территории Кузбасса»

Фото: «Агентство по защите населения и территории Кузбасса»

Дорожное происшествие произошло на 53-м километре трассы. Водитель автомобиля Volkswagen Polo не справилась с управлением и сначала врезалась в дорожное ограждение, а потом столкнулась с другим автомобилем Volkswagen Polo, который ехал в попутном направлении.

Спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место ДТП, отключили АКБ, оцепили территорию и передали пострадавшую бригаде скорой помощи. Уточнятся, что женщина, находившаяся за рулем иномарки, получила травмы легкой степени тяжести.