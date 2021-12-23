В Кемерове продлили режим «черного неба»

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кемерове на сутки продлили режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщается на сайте Минприроды.
Он будет действовать до 18:00 четверга, 23 декабря.
Напомним, что режим «черного неба» был объявлен во вторник, 21 декабря, в связи с синоптической ситуацией и неблагоприятными метеорологическими условиями, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ. Многие горожане обратили внимание на дымку и запах в воздухе. Предприятиям города на время введения режима «черного неба» рекомендовано сократить выбросы в атмосферу.