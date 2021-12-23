В Кузбассе разрешили проведение новогодних мероприятий на улице

Архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе ослабили ограничения по коронавирусу на период празднования Нового года и Рождества. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте «Электронный бюллетень правительства Кемеровской области - Кузбасса».

Документом разрешается проведение на открытом воздухе мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества Христова в период с 22 декабря 2021 по 10 января 2022 года.

Также в распоряжении оговаривается проведение праздников в школах и детских садах. Так, классы и группы во время мероприятий должны быть изолированы друг от друга. Одному ребенку разрешается привести только одного взрослого. При этом должны быть соблюдены все противоэпидемические меры: обработка рук, измерение температуры, ношение масок и т.д.

В случае, если праздник проводится в помещениях театров и концертных площадок, то все взрослые - артисты, персонал, аниматоры, а также родители – будут допускаться только при наличии вакцинации от коронавируса или сведений о перенесенной болезни. В постановлении сказано, что новогоднее представление должно длиться не более 1,5 часов, должна быть обеспечена рассадка зрителей на расстоянии не менее 1,5 метра. При организации праздника, на котором присутствует более 200 человек, запрещены мероприятия в фойе или в холле, дети и взрослые должны сидеть на зрительских местах в зале. Также должны быть соблюдены все меры предосторожности, утвержденные Роспотребнадзором.