В Кемерове пропал без вести 20-летний парень с татуировками

В Кемерове почти неделю не могут найти пропавшего 20-летнго Данила Александровича Титова. Ориентировку на молодого человека разместил в соцсетях поисковый отряд «Лиза Алерт Кузбасс».

Молодой человек ушел 17 декабря, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Сообщается, что парень невысокого роста (163 сантиметра), нормального телосложения, у него черные волосы и карие глаза.

- Особая примета – татуировка на шее и руке, - сообщили волонтеры.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.