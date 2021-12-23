Житель Кузбасса расстрелял знакомого из-за некачественного ремонта автомобиля

Архив "КП"

В Яйском округе местный житель несколько раз выстрелил в знакомого в ходе ссоры, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ссора между двумя мужчинами произошла из-за ремонта автомобиля. 42-летний житель поселка Яя высказал знакомому претензию за некачественную работу. В ответ обиженный 41-летний мужчина четыре раза выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета. Раненого отвезли в больницу, где ему диагностировали огнестрельные ранения грудной клетки, плеча и руки.

Полицейские изъявили пистолет у стрелявшего и отправили на экспертизу. Выяснилось, что нападавший владел оружием на законных основаниях.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Жителю Яи грозит до пяти лет лишения свободы.