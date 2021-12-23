В Кузбассе из-за нарушений норм пожарной безопасности приостановлена работа завода

В Новокузнецке приостановлена работа нескольких зданий завода резервуарных металлоконструкций из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу.

Ранее предприятие уже привлекали к административной ответственности, однако в ходе проверки государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы выяснил, что нарушения так и не были устранены. Так, помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Эти нарушения создают угрозу для жизни и здоровья работников.

Орджоникидзевский районный суд приостановил на 90 суток эксплуатацию нескольких зданий (здание заводоуправления, здание цеха, здание депо, здание механического цеха).