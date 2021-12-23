Роспотребнадзор рекомендовал кузбассовцам отказаться от корпоративов

Роспотребнадзор Кузбасса рекомендовал жителям области воздержаться от посещения массовых мероприятий и провести новогодние праздники в кругу семьи. Памятка о том, как безопасно встретить Новый год и Рождество, опубликована на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что коронавирус, грипп и ОРВИ передаются в основном воздушно-капельным путем. Чтобы снизить риск заражения этими инфекциями, нужно как можно меньше ходить на массовые мероприятия, в том числе корпоративы. Стоит уделить особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга, также нужно не забывать носить маску.

- Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней. Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования, - сообщили в ведомстве.

Жителям области посоветовали воздержаться от поездок за границу и провести праздники дома либо на даче.