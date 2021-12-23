В оперштабе назвали территории Кузбасса, где выявили 347 новых случаев коронавируса

Архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Кузбассе выявлено 347 случаев заражения коронавирусом, 271 пациент выздоровел. Об этом сообщили в оперштабе.

Больше всего заболевших зафиксировано в Новокузнецке (74) и Кемерове (70). В остальных территориях новые случае распределены солодеющим образом: Юрга - 32, Междуреченск - 27, Ленинск-Кузнецкий - 21, Прокопьевск - 17, Анжеро-Судженск и Белово - 13, Мыски, Кемеровский МО, Промышленновский МО - по 6, Березовский, Новокузнецкий МР, Топкинский МО, Юрга - по 5, Калтан, Осинники, Гурьевский МО, Яшкинский МО - по 4, Киселевск, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий МО, Яйский МО - по 3, Беловский МО, Ижморский МО, Тисульский МО, Тяжинский МО - по 2, Краснобродский, Тайга, Крапивинский МО, Мариинский МО, Прокопьевский МО, Чебулинский МО - по 1.

За сутки скончались пять мужчин с коронавирусом. Они проживали в Топках, Новокузнецке, Кемерове и Юрге.

Всего с начала пандемии в Кузбассе вирус был выявлен у 82 602 человек, из них 74 015 выздоровели, еще 1676 скончались.