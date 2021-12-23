В центре Кемерова изменят схему движения транспорта из-за сельскохозяйственной ярмарки

Фото: пресс-служба администрации Кемерова

Завтра, 24 декабря, на площади Советов в Кемерове пройдет новогодняя сельскохозяйственная ярмарка, в связи с этим будет изменена схема движения автотранспорта в этом районе. Об этом сообщили в городской администрации.

Уже с сегодняшнего вечера - с 20.00 - будет ограничена остановка и стоянка транспорта на парковке в районе здания по улице Ермака, 7 и по улице Красной от здания ул. Ермака, 7 до пр. Советского по обеим сторонам проезжей части. Ограничения будут действовать до 15.00 24 декабря.

Фото: пресс-служба администрации Кемерова

В день самой ярмарки, в период с 06.00 до 15.00, будет ограничена остановка и стоянка транспорта по ул. Красная от здания ул. Ермака, 7 до пр. Советского по обеим сторонам проезжей части. Также будет ограничен въезд транспорта на парковку в районе здания ул. Ермака, 7.