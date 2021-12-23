Один человек погиб: в Кемерове автомобиль сбил пешехода и врезался в кафе

29-летний водитель автомобиля Mazda устроил смертельное ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы 9 Января в Кемерове. Подробности происшествия «Комсомолке» рассказали в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Автомобилист двигался по проспекту Ленина со стороны Пионерского бульвара. По предварительным данным, мужчина проехал перекресток на красный свет и сбил 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. После этого, автомобиль врезался в павильон «Подорожника».

Фото: Инцидент Кузбасс / "ВКонтакте"

- По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель автомобиля Mazda и пешеход, характер травм уточняется. Пассажир автомобиля Mazda, мужчина 25-ти лет, скончался на месте от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили «Комсомолке».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.