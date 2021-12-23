В Кемерове пациентов детской больницы поздравили Деды Морозы-альпинисты

Фото: Instagram Минтуризма Кузбасса

Пациентов Кузбасской областной детской клинической больницы им. Атаманова с наступающим Новым годом поздравили Деды Морозы-альпинисты. В соцсетях появились кадры из стационара.

Такое необычное поздравление для детей подготовили добровольцы Кемеровского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые прошли специальную высотную подготовку и имеют удостоверения промышленных альпинистов. Волонтеры нарядились в костюмы Дедов Морозов, спустились с крыш и заглянули в каждое окно, чтобы подарить маленьким пациентам праздничное настроение и небольшие подарки.

- Волшебный десант Дедов Морозов поздравил маленьких пациентов, которые получают лечение в педиатрическом и хирургических отделениях больницы. Теперь наши пациенты знают наверняка. Чудо есть! Дед Мороз существует! И он настоящий! Спасибо тем, кто помог в это поверить! - написали медики в Instagram больницы.

Добровольцы в свою очередь отметили, создание положительной атмосферы очень важно для скорейшего выздоровления. По их мнению, такие акции дарят заряд позитивных эмоций не только детям, но и медикам.