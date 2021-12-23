В Кузбассе мужчина, обороняясь, зарезал сына

Архив "КП" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Киселевске перед судом предстанет 59-летний мужчина, который, обороняясь, убил сына. О происшествии рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина обвиняется по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

По версии следствия, 33-летний сын киселевчанина в очередной раз вернулся домой пьяным. Мужчины из-за этого поссорились, затем сын начал бить отца и после ударил его ножом в ногу. Отец отобрал нож, но сын не унимался и попытался ударить его кулаком по лицу. После этого отец ударил сына несколько раз ножом. Пострадавшего госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в больнице.

Обвиняемый со следствием сотрудничал, свою вину признал. Сейчас дело передано в суд на рассмотрение.