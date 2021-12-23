Глава Кемерова начал индивидуальные встречи с жителями запланированного к сносу частного сектора

Фото: Instagram Илья Середюк

Представители городской администрации начали проводить личные встречи с жителями домов частного сектора, запланированного к сносу. Об этом сообщил мэр Кемерова Илья Середюк в своем Instagram.

По его словам, в частных домах Центрального и Заводского районов, которые мэрия будет выкупать, проживают более 700 семей. С каждой семьей пройдет индивидуальная встреча. Людям объяснят, как будет проходить процесс выкупа и подготовка к переезду.

- Сам выкуп будет по рыночной стоимости земельного участка и всего, что на нем построено. Компенсируем расходы на подбор жилья, его оформление и сам переезд, - сообщил мэр.

Он отметил, что будут обсуждены все вопросы, которые волнуют жителей частного сектора, и найдены решения.