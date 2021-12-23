В Кузбассе возбудили дело за незаконную вырубку хвойных деревьев

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Тисульском районе незаконно рубили лес. О происшествии сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники полиции выяснили, что в районе поселка Макаракский были спилены 35 деревьев породы пихта. Сами деревья, упакованные и подготовленные к транспортировке, складировались на месте. Здесь же были обнаружены топор и ручная пила. Предварительно установлено, что к делу причастны три местных жителя и два новосибирца. Сумма ущерба от вырубки деревьев составила порядка 184 тысячи рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».