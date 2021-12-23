Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-18°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 9:46

Tele2 улучшила 4G-интернет в 14 населенных пунктах Кузбасса

Мобильный оператор Tele2 с октября запустил в регионе более ста новых станций 4G, что позволило расширить покрытие и повысить скорость 4G-интернета
Яков КРЫМСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба Tele2.

Фото: пресс-служба Tele2.

В Кемерове оператор улучшил качество голосовой связи и скорость мобильного интернета на восьми улицах и в ж/р Лесная поляна. В Новокузнецке улучшения покрытия скоростного интернета проведены на 11 улицах. Кроме того, Tele2 установила вышки сотовой связи в садовом обществе «Приозерное» и дачном товариществе «Луч».

Также покрытие улучшили в 14 муниципалитетах области и еще в 15 разместили оборудование Tele2 на антенно-мачтовых сооружениях по проекту устранения цифрового неравенства от ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба Tele2.

Фото: пресс-служба Tele2.

- Жители Кузбасса все больше пользуются интернетом. С начала года трафик в нашей сети вырос на 20%. Предвосхищая потребности клиентов, каждую новую вышку мы оснащаем передатчиками 4G, которые обеспечивают быстрый мобильный интернет. Помимо строительства базовых станций, в четвертом квартале мы разместили дополнительные передатчики 4G/LTE на уже действующих площадках, чтобы разгрузить сеть в местах с высоким трафиком. В новом году мы продолжим улучшать покрытие, - сказал Илья Рыбальченко, технический директор филиала Tele2 в Кузбассе.