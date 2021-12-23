Tele2 улучшила 4G-интернет в 14 населенных пунктах Кузбасса

Фото: пресс-служба Tele2.

В Кемерове оператор улучшил качество голосовой связи и скорость мобильного интернета на восьми улицах и в ж/р Лесная поляна. В Новокузнецке улучшения покрытия скоростного интернета проведены на 11 улицах. Кроме того, Tele2 установила вышки сотовой связи в садовом обществе «Приозерное» и дачном товариществе «Луч».

Также покрытие улучшили в 14 муниципалитетах области и еще в 15 разместили оборудование Tele2 на антенно-мачтовых сооружениях по проекту устранения цифрового неравенства от ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба Tele2.

- Жители Кузбасса все больше пользуются интернетом. С начала года трафик в нашей сети вырос на 20%. Предвосхищая потребности клиентов, каждую новую вышку мы оснащаем передатчиками 4G, которые обеспечивают быстрый мобильный интернет. Помимо строительства базовых станций, в четвертом квартале мы разместили дополнительные передатчики 4G/LTE на уже действующих площадках, чтобы разгрузить сеть в местах с высоким трафиком. В новом году мы продолжим улучшать покрытие, - сказал Илья Рыбальченко, технический директор филиала Tele2 в Кузбассе.