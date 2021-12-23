В Сибирском кластере искусств прошел первый концерт. Фото: АПК.

В культурно-образовательной части Сибирского кластера искусств пройдет четыре концерта в преддверии новогодних каникул. Мероприятия посетят более 600 воспитанников детских школ искусств Кузбасса.

- В Кузбассе всегда особое внимание уделяли культуре, искусству, поэтому кластер очень важен для региона. Это величайшее событие в развитии Кузбасса, огромный вклад и в настоящее, и в далекое будущее: и через десятилетия здесь будут учиться и развиваться наши талантливые дети, - рассказал глава региона.

Отметим, что накануне получили разрешения на ввод всех объектов культурно-образовательного комплекса. Здесь воспитанники филиалов ведущих образовательных учреждений страны начнут занятия после новогодних каникул.