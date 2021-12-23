В Кемерове откроется новогодняя ярмарка на площади Советов 24 декабря

Фото: Администрация города Кемерова.

В Кемерове 24 декабря в 9.30 на площади Советов пройдет сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Новогодним праздникам. Об этом сообщила горадминистрация.

Жителям и гостям областного центра предложат широкий ассортимент молочной продукции производителей Кемеровского, Промышленновского, Топкинского округов, а также из Анжеро-Судженска. Фермеры Крапивинского, Юргинского, Яшкинского, Промышленновского и Ленинск-Кузнецкого округов привезут свежую баранину, говядину, свинину по ценам ниже рыночных.

Также покупатели смогут приобрести к Новому году яйцо, мясо индейки, гусей, уток, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед. Местные производители потребительской кооперации представят продукцию: папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи.

На ярмарке будет организована торговля новогодними сувенирами и елочными украшениями. Свои работы на ярмарке представят мастера декоративно-прикладного творчества. Кузбассовцы смогут приобрести отличные подарки к Новому году для друзей и близких.

Мэрия добавила, что желающие смогут отведать традиционной кашей и горячим чаем. На ярмарке будут волонтеры, которые помогут пожилым людям донести тяжелые сумки до остановки.