«Дорога заблокирована»: очевидцы сообщили о ночном ДТП на кузбасской трассе

Ночью 24 декабря в районе Панфилово произошло ДТП с участием двух грузовиков. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы.

Автомобилисты сообщают, что столкнулись фура и небольшой грузовик. В результате аварии машины заблокировали проезд по дороге.

Фото: ЧП | Инцидент Ленинск-Кузнецкий/Полысаево / "ВКонтакте"

- Трасса Ленинск-Кузнецкий - Кемерово. Дорога заблокирована. До Кемерова осталось 30 километров, невозможно заехать, - сообщил очевидец.

Судя по кадрам, на дороге образовалась большая пробка из грузовиков и легковушек.