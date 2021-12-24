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Происшествия24 декабря 2021 1:19

«Дорога заблокирована»: очевидцы сообщили о ночном ДТП на кузбасской трассе

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Ночью 24 декабря в районе Панфилово произошло ДТП с участием двух грузовиков. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы.

Автомобилисты сообщают, что столкнулись фура и небольшой грузовик. В результате аварии машины заблокировали проезд по дороге.

Фото: ЧП | Инцидент Ленинск-Кузнецкий/Полысаево / "ВКонтакте"

Фото: ЧП | Инцидент Ленинск-Кузнецкий/Полысаево / "ВКонтакте"

- Трасса Ленинск-Кузнецкий - Кемерово. Дорога заблокирована. До Кемерова осталось 30 километров, невозможно заехать, - сообщил очевидец.

Судя по кадрам, на дороге образовалась большая пробка из грузовиков и легковушек.