В Кузбассе бывший директор транспортного предприятия присвоил более 940 тысяч рублей

В Кузбассе перед судом предстанет бывший директор транспортного предприятия, который обвиняется в присвоении чужих денег (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Будучи директором предприятия, почти целый год - с января 2020-го по февраль 2021 года - мужчина издавал приказы о надбавках, причем некоторым сотрудникам целенаправленно завышал премии. После этого он вносил изменения в реестр о зачислении средств и переводил разницу на свой счет. Таким образом, мужчина присвоил себе более 940 тысяч рублей.

Преступление вскрылось в ходе прокурорской проверки. Было возбуждено уголовное дело. Бывший руководитель со следствием сотрудничал, вину признал и полностью возместил ущерб. Сейчас дело передано в суд.