Ростехнадзор выявил на шахте имени Тихова в Кузбассе взрывоопасную концентрацию метана

Сибирское управление Ростехнадзора в ходе обследования горных выработок выявило нарушения требований промышленной безопасности на шахте им. С. Д. Тихова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сразу несколько нарушений были обнаружены при проверке подготовительных забоев «Вентиляционный штрек № 23-1-8бис» и «Центральный вентиляционный уклон». Там была зафиксирована взрывоопасная концентрации метана, на проходческом комбайне оказалась неисправна взрывозащита, а также нарушено крепление горной выработки.

Руководству предприятия временно запретили работы в этих двух подготовительных забоях. Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения и принятия решения.