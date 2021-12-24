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Происшествия24 декабря 2021 1:46

Ростехнадзор выявил на шахте имени Тихова в Кузбассе взрывоопасную концентрацию метана

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Сибирское управление Ростехнадзора в ходе обследования горных выработок выявило нарушения требований промышленной безопасности на шахте им. С. Д. Тихова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сразу несколько нарушений были обнаружены при проверке подготовительных забоев «Вентиляционный штрек № 23-1-8бис» и «Центральный вентиляционный уклон». Там была зафиксирована взрывоопасная концентрации метана, на проходческом комбайне оказалась неисправна взрывозащита, а также нарушено крепление горной выработки.

Руководству предприятия временно запретили работы в этих двух подготовительных забоях. Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения и принятия решения.