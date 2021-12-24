В Кемерове планируют построить крематорий

В Кемерове появится крематорий, уже состоялся аукцион на право аренды земельного участка под его строительство. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк, отвечая на комментарии пользователей в соцсети.

Один из местных жителей поинтересовался в Instagram у главы, будут ли в Кемерове строить крематорий. На что мэр ответил утвердительно. По его словам, недавно состоялся аукцион на право аренды земельного участка для размещения крематория. В нем участвовали два инвестора.

- Победил иногородний участок с намерениями запроектировать и построить такой объект. Я еще с ними не встречался. Обещают в феврале представить концепт для согласования, - сообщил Илья Середюк.