Режим «черного неба» объявили еще в трех территориях Кузбасса

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В Кузбассе режим «черного неба» объявили в Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске, а также снова продлили в Кемерове. Об этом сообщается на сайте регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

В трех первых территориях режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) введен с 15.00 23 декабря до 18.00 понедельника, 27 декабря. В Кемерове данный режим действовал с 21 декабря, сейчас он снова продлен - до 18.00 24 декабря.

В сообщении отмечается, что в связи с синоптической ситуацией ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. На период действия режима НМУ предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу.