В Кемерове на улице Пролетарской будет открыто двухстороннее движение

Фото: Instagram / Илья Середюк

В Кемерове по улице Пролетарской (на участке от улицы Сарыгина до проспекта Ленина) будет организовано двухстороннее движение транспорта. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк в своем Instagram.

По его словам, сейчас подготовка к новой организации движения закончена. На улице Пролетарской установлены новые дорожные знаки, на перекрестке проспект Ленина – улица Дзержинского – улица Пролетарская заменен светофорный контроллер.

Фото: Instagram / Илья Середюк

Двухстороннее движение транспорта запущено в ближайшие дни. Отмечается, что выезд с Пролетарской на проспект Ленина будет разрешен только направо.

Мэр подчеркнул, что изменения связаны с активным строительством жилья и увеличением транспортных потоков в этом районе.

- Это целый комплекс мер, и его внедрение начинается с участка улицы Пролетарской от Сарыгина до Ленина, где вместо выделенной полосы будет разрешено движение автомобилей – с улицы Сарыгина можно будет повернуть на Пролетарскую в сторону проспекта Ленина, - написал Илья Середюк.