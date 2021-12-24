В Кемерове на улице Пролетарской будет открыто двухстороннее движение

Фото: Instagram / Илья Середюк
В Кемерове по улице Пролетарской (на участке от улицы Сарыгина до проспекта Ленина) будет организовано двухстороннее движение транспорта. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк в своем Instagram.
По его словам, сейчас подготовка к новой организации движения закончена. На улице Пролетарской установлены новые дорожные знаки, на перекрестке проспект Ленина – улица Дзержинского – улица Пролетарская заменен светофорный контроллер.
Фото: Instagram / Илья Середюк
Двухстороннее движение транспорта запущено в ближайшие дни. Отмечается, что выезд с Пролетарской на проспект Ленина будет разрешен только направо.
Мэр подчеркнул, что изменения связаны с активным строительством жилья и увеличением транспортных потоков в этом районе.
- Это целый комплекс мер, и его внедрение начинается с участка улицы Пролетарской от Сарыгина до Ленина, где вместо выделенной полосы будет разрешено движение автомобилей – с улицы Сарыгина можно будет повернуть на Пролетарскую в сторону проспекта Ленина, - написал Илья Середюк.