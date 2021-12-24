В Кузбассе за сутки выявлено 345 случаев коронавируса, пять человек скончались

Архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 345 случаев коронавируса, больше всего новых заболевших зарегистрировано в Новокузнецке (69) и Кемерове (61). Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В других территория ситуация по новым случаям COVID-19 выглядит следующим образом: Юрга - 34, Междуреченск - 26, Ленинск-Кузнецкий - 20, Прокопьевск - 16, Белово - 15, Анжеро-Судженск - 14, Мыски - 8, Березовский, Топкинский МО, Новокузнецкий МР - по 7, Кемеровский МО, Промышленновский МО, Юргинский МО - по 6, Калтан, Осинники, Полысаево, Гурьевский МО - по 5, Тяжинский МО - 4, Тисульский МО, Яйский МО, Яшкинский МО - по 3, Краснобродский, Крапивинский МО - по 2, Киселевск, Тайга, Беловский МО, Ижморский МО, Мариинский МО, Прокопьевский МО - по 1.

За сутки от коронавируса умерли пять человек: четыре мужчины и одна женщина. Самому молодому из погибших было 44 года. У мужчины развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронической алкогольной интоксикации.