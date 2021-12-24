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Общество24 декабря 2021 6:55

В Кемерове пекарню закрыли из-за тараканов

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Кемерове из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований судебные приставы приостановили работу пекарни. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили в помещениях пекарни мышей и тараканов. Кроме того, на полу там была грязь, а на стенах в моечной - плесень.

Заводский районный суд Кемерова посчитал, что деятельность пекарни создает опасность для здоровья людей и постановил закрыть ее на 60 суток. Судебные приставы приостановили деятельность пекарни.