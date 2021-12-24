Кузбасс получит на строительство и ремонт дорог более 905 миллионов рублей

Кузбасс получит дополнительно свыше 905 миллионов рублей на строительство и ремонт дорог. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Деньги поступят в регион в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» в течение двух следующих лет. В пресс-службе администрации правительства Кузбасса пояснили, что на эти средства планируется отремонтировать не менее 36 км дорог, которые вошли в опорную сеть РФ.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, в опорную сеть было включено более 25% дорог регионального и межмуниципального значения, их общая протяженность составляет 1,4 тысячи километров. Регион сможет привлечь дополнительное финансирование из федерального бюджета на ремонт и улучшить состояние этих дорог.