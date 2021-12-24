Глава Кемерова рассказал, с каких домов начнется снос частного сектора

Фото: администрация Кемерова

Снос частного сектора в Центральном и Заводском районах города начнется с первой строчки домов, расположенных по улице Спортивной, Гагарина, Сибиряков-Гвардейцев и ряда перпендикулярных улиц. Об этом сообщил мэр Кемерова Илья Середюк в своем Instagram.

Глава города напомнил, что попытки освоить данную территорию предпринимались и раньше, однако застройщикам помешало отсутствие необходимой инфраструктуры.

- Там нет сегодня центрального отопления, канализации, ливневки, тротуаров, других инженерных коммуникаций... Сегодня инженерными службами города проработаны трассы прокладки новых коммуникаций - и для этого нам понадобится выкупить ряд домов частного сектора, - сообщил Илья Середюк.

Он отметил, что развитие данной территории займет несколько лет.

Напомним, что планируется комплексное развитие участка от улицы Гагарина до ФПК и от улицы Терешковой до улицы Соборной - сейчас эта территория застроена частным сектором. Жителям попадающих под снос домов будет предоставлено возмещение. Жильцы могут получить дополнительную информацию по телефону колл-центра (3842) 36-23-21.