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Общество24 декабря 2021 8:54

В Кузбассе эпидпорог по ОРВИ превышен на 49%

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Архив "КП"

Архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за неделю 23,1 тысяч человек обратились в больницы с симптомами ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Заболеваемость в регионе постепенно уменьшается. Неделю назад сообщалось о 29,7 тысячи случаях острых респираторных вирусных инфекций, зафиксированных также за семь дней.

На данный момент эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 49%.

В Роспотребнадзоре рассказали, что за неделю специалисты исследовали клинический материал от 191 больных, у 37 из них был выявлен гриппа А (H3N2). В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.