На главной площади Кузбасса пройдут праздничные мероприятия

Фото: пресс-служба администрации г.Кемерово

Она станет площадкой для выступлений творческих коллективов, аниматоров и мастеров декоративно-прикладного творчества.31 декабря и 6 января.

Как уточнили в пресс-службе администрации Кемерова, новогодняя ночь на площади Советов стартует в последний день декабря в 23 часа. Сначала пришедших встретить Новый год поздравят творческие коллективы учреждений культуры областного центра, а с 23.30 начнётся прямая видеотрансляция поздравлений первых лиц города, региона и страны.После боя курантов новогодний праздник продолжится танцевальной программой.

По информации управления единого заказчика транспортных услуг Кемерова, 31 декабря городской пассажирский транспорт будет работать по расписанию буднего дня.

Накануне другого популярного праздника - Рождества - на площади Советов организуют народные праздничные гуляния «Рождественские забавы». Они начнутся 6 января с 16 часов. В мэрии пообещали участие в концертной и развлекательной программе творческих коллективов и аниматоров в костюмах персонажей из любимых мультфильмов. Также состоится ярмарка талантов - арт-базар мастеров декоративно-прикладного творчества – «Рождественские забавы».