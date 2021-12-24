В кузбасском поселке обновили Дом культуры

Фото: пресс-служба АПК

Почти 200 человек в комфортных условиях будут заниматься в хореографических группах, кружках и творческих коллективах.

Предновогодний подарок получили жители поселка Рассвет Новокузнецкого района. Презентовали его Дед Мороз и Снегурочка. Как рассказали в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, капитальный ремонт сельского дома культуры был выполнен благодаря участию региона в нацпроекте «Культура». В ремонт вложились и федеральный бюджет, и региональный, и местный. Всего на обновление здания было направлено около 26 миллионов рублей, из которых федеральный центр выделил более половины. Также была приобретена компьютерная и оргтехника, мебель, а на прилегающей территории уложили новый асфальт, установили ограждение и лавочки, обустроили клумбы и качели.

Теперь в доме культуры работу возобновят 18 творческих объединений: 11 для детей и 7 для взрослых. Фишка поселка -ансамбль ложкарей.